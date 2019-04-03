دبي - بواسطة محمد فارس © Globallookpress ترامب يرتكب خطأ فادحا حول عائلته ترامب يخطئ في أبيه

أخطأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا في تحديد مسقط رأس والده، وذلك في لقاء مع سكرتير حلف الناتو ينس ستولتنبرغ بعد أن تضاربت أقواله حول مسقط رأس أبيه 3 مرات على الأقل.

بدأ الرئيس ترامب حديثه بالشكوى من أن ألمانيا لا تخصص سوى جزء صغير جد من ناتجها القومي للدفاع في إطار الناتو، معتبرا ذلك، أمرا غير غير عادل.

وعبّر ترامب عن تقديره واحترامه للمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل وللجمهورية الألمانية وقال: "والدي ألماني... لقد كان ألمانيا، وُلد في مكان رائع في ألمانيا، ولذا لدي شعور رائع تجاه ألمانيا". © Globallookpress الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع والديهترامب يخطئ في أبيه

من جانبها، دحضت صحيفة "واشنطن بوست" تصريح ترامب، وأشارت إلى أنه قام للمرة الثالثة على الأقل بتضليل الجمهور بهذه الطريقة.

وأشارت إلى أن فريد ترامب والد الرئيس دونالد ولد في نيويورك عام 1905، أما فريدريش ترامب، وهو جد الرئيس الأمريكي من مواليد ألمانيا فعلا، وهاجر إلى أمريكا عام 1885.

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المصدر: kp.ru