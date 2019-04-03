دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters آلاف الفنزويليين يعبرون الحدود إلى كولومبيا

بوجوتا (رويترز) - ذكر مكتب الهجرة في بوجوتا أن آلاف الفنزويليين اخترقوا الحواجز على طول الحدود مع كولومبيا وحذر المكتب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من أنه سيكون مسؤولا عن أي مشكلات قد تطرأ.

وأغلق مادورو في فبراير شباط الجسور التي تربط بين البلدين في محاولة لمنع جهود تدعمها الولايات المتحدة لتوزيع مئات الأطنان من المساعدات الغذائية في البلد الذي يواجه أزمة اقتصادية طاحنة.

ومع تكدس الشاحنات والناقلات على الجسور اضطر الفنزويليون للخوض في نهر تاتشيرا للوصول إلى مدينة كوكوتا على الحدود الشمالية لكولومبيا بحثا عن غذاء وأدوية وعمل. لكن الأمطار الغزيرة التي هطلت في الأيام القليلة الماضية حالت دون ذلك.

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وفر ملايين الفنزويليين إلى كولومبيا هربا من نقص واسع النطاق في الغذاء والدواء في بلدهم وسعيا لإيجاد فرص عمل محلية والمرور إلى بلدان أخرى في أمريكا الجنوبية.

وتواجه فنزويلا أزمة سياسية عميقة منذ يناير كانون الثاني حيث استعان رئيس البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة خوان جوايدو بالدستور لإعلان نفسه رئيسا مؤقتا بدعوى أن إعادة انتخاب مادورو في عام 2018 كانت غير قانونية.

وتقول حكومة كولومبيا إن توفير خدمات أساسية للمهاجرين الفنزويليين وتوسيع نطاق الرعاية الصحية والتعليم والمرافق العامة يكلفها 0.5 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي السنوي. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لكولومبيا في عام 2018 نحو 312 مليار دولار.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)