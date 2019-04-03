شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أمن القليوبية لـ"وفد برلماني" : حريصون على تطبيق معايير حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد وفد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، اليوم الأربعاء، مقر قسم أول شرطة بشبرا الخيمة، وذلك خلال الزيارة البرلمانية لعدد من أقسام ومراكز الشرطة بمحافظة القليوبية.

والتقى أعضاء الوفد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، اللواء رضا طبلية، وعدد من قيادات وضباط مركز الشرطة، بقيادة العميد صموئيل عطا لله، مأمور القسم.

وقام الأعضاء، بتفقد مقر وحدة حقوق الإنسان والعلاقات العامة، وكذلك مقر النوبتجية بالقسم، للإطلاع على إجراءات خدمة المواطنين واليه التعامل مع بلاغات المواطنين، بالإضافة إلى عنابر وغرف المحتجزين، والتى كانت مكيفة الهواء، حيث شاهد الأعضاء، أجهزة التكييف المركزى التى يتمتع بها القسم بالكامل، وهو الأمر الذى أشاد به النواب وسط استعراض اللواء رضا طبلية مدير الأمن، لتلك الإمكانيات التى توفر الراحة للمواطنين داخل مقر القسم.

ومن جانبه أكد اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، على أنهم يتبعون تعليمات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، فيما يتعلق بحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الوزير يضع فى مقدمة الأولويات حقوق المواطن وحسن المعاملة، بالإضافة إلى الاستماع الجيد لشكاوى المواطنين.

وأشار طبلية، إلى وجود خطوات سريعة، لميكنة الخدمات داخل أقسام الشرطة ووحدات المرور بالقليوبية، لتسهيل الإجراءات وخدمة المواطنين، مؤكدًا على أنه تم بالفعل تركيب كاميرات مراقبة على شبابيك الخدمات.

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وأوضح صموئيل عطا لله مأمور القسم، أن القسم به زاوية صلاه، وهو الأمر الذى أشاد به النواب، مؤكدين على أن ذلك أول قسم يكون به زاوية للصلاة.

من جانبه أشاد علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان، بضم الضابطات فى قطاع حقوق الإنسان للاستماع إلى شكاوى السيدات، موضحًا أنه لأول مرة يتم دمج الضابطات فى قطاع حقوق الإنسان، للتعامل والاستماع إلى بلاغات السيدات.

وحرص عابد، خلال الزيارة التفقدية، على سؤال بعض المواطنين "المتواجدين بمقر النوبتجية لتقديم بلاغات"، على انفراد، عن كيفية تعامل المسئولين بالقسم معهم، ومدى حسن معاملتهم وسرعة تلقيهم للخدمات، وهو الأمر الذى رد عليه المواطنين، بأن التعامل داخل القسم جيد، وان هناك حرص كبير على حسن المعاملة وسرعة تلبية خدماتهم وفقا للقانون.

ويضم الوفد البرلمانى كل من النواب، على عبد الونيس وكيل لجنة حقوق الإنسان، شريف الوردانى أمين سر اللجنة، مجدى سيف، سولاف درويش، نبيل بولس، وذلك بالإضافة إلى نواب محافظة القليوبية ومن بينهم، النواب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وصلاح حسب الله المتحدث الإعلامى للبرلمان ورئيس حزب الحرية، ومحمد سليم، وعمر حسانين، ومحمد الفيومى.

وتأتى تلك الزيارة، فى إطار سلسة الزيارات الميدانية المفاجئة التى تقوم بها لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، للوقوف على أوضاع أقسام الشرطة والسجون، وتفقد حالة حقوق الإنسان بها، من خلال الاستماع إلى المحتجزين والمسجونين.