شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بتفعيل حظر سير النقل الثقيل نهارا بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت النائبة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بتفعيل وقف سير النقل الثقيل بجميع الطرق بمحافظات مصر، على أن يكون السير فقط من الساعة الثانية عشرة ليلا حتى السادسة صباحًا، وذلك مثلما يتم بالطريق الدائرى بمحافظة القاهرة، مؤكدة أن النقل الثقيل يعطل مصالح المواطنين ويسبب التكدس المروري.

جاء ذلك خلال كلمتها باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، المنعقد اليوم الأربعاء، بحضور محافظ الدقهلية الدكتور كمال جاد.

وقالت "عبد الحليم"، إن هناك معاناة بسبب النقل الثقيل الذي يعطل مصالح المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية، ويغلق الطريق بالساعات ويتأثر المواطنون بالسلب بسببه، متابعة: "نعاني من النقل الثقيل والتكاتك علي الطرق الرئيسية، ولابد من تدخلات حاسمة تجاه هذه التجاوزات".

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وأضافت أن هناك أطفال يسوقون التوك توك على الطرق الحرة، وهذه كارثة، مثل النقل الثقيل الذي يعطل مصالح المواطنين.

من جانبه، طالب النائب محمد الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة أن تتقدم الحكومة ببيان تفصيلي عن كل أوضاع المطبات العشوائية في مصر وطرق معالجتها بالرؤي الفنية والمواصفات المطلوبة.