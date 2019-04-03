شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حقوق إنسان النواب تتفقد مركز شرطة بنها.. وتطمئن على إجراءات خدمة المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اليوم الأربعاء، وفد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، مقر مركز شرطة بنها، وذلك في إطار الزيارة البرلمانية للجنة اليوم إلي عدد من أقسام ومراكز الشرطة بمحافظة القليوبية.

والتقى أعضاء الوفد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، اللواء رضا طبلية، وعدد من قيادات وضباط مركز الشرطة، بقيادة العميد حسين جندية، مأمور المركز.

وتفقد الأعضاء، مقر النوبتجية بالمركز، للاطلاع على إجراءات خدمة المواطنين، بالإضافة إلي عنابر المحتجزين وقاعة محاضرات حقوق الانسان، حيث رصد الوفد البرلماني، وجود تهوية جيدة بغرف الحجز، وتناسب عدد المحتجزين مع مساحات غرف الحجز.

وأكد النقيب مجدى عبده راشد، أنه يقوم بتدريب الافراد " الأمناء والافراد والخفر" على كيفية معاملة المواطنين بشكل حسن، كيفية الالتزام في أداء الخدمة، وان تلك المحاضرات تكون صباحية ومسائية.

كما رد اللواء رضا طبلية، مدير الامن، على تساؤلات أعضاء الوفد، بشأن معاملة المحتجزين على ذمة القضايا، والإجراءات التي يتم اتخاذها حيال بلاغات المواطنين.

ويضم الوفد البرلماني كل من النواب، على عبد الونيس وكيل لجنة حقوق الانسان، وشريف الوردانى أمين سر اللجنة، ومجدى سيف، وسولاف درويش، ونبيل بولس، وذلك بالإضافة الى نواب محافظة القليوبية ومن بينهم، النواب، عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، واحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، وعمر حسانين، ومحمد الفيومى.

وتأتى تلك الزيارة، في اطار سلسة الزيارات الميدانية المفاجئة التي تقوم بها لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، للوقوف على أوضاع أقسام الشرطة والسجون، وتفقد حالة حقوق الانسان بها، من خلال الاستماع الى المحتجزين والمسجونين.



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