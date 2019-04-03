كتب: مصطفى رحومة: حذرت مطرانية نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس، من راهبة تحت الاختبار كانت ملتحقة بدير مارجرجس بحاجر الدهسة بمركز فرشوط بمحافظة قنا، وتدعى "عفاف إسحق تادرس يواقيم"، حاصلة على دبلوم تجارة. وقالت المطرانية، في بيان لها حمل توقيع الأنبا كيرلس أسقف الإيبارشية، إن "عفاف" تركت الدير برغبتها وبدون إذن أو علم أي أحد سواء من كهنة الدير أو المكرسات بالدير.

وذكرت المطرانية الرقم القومي للراهبة التي ظلت لمدة عام في دير قبل تركه، محذرة الأقباط من التعامل معها بأي معاملات مادية أو عينية أو تبرعات نظرا لأن ليس لها...

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كانت هذه تفاصيل خبر الكنيسة تحذر من نصابين يرتدون زي الرهبان.. آخرهم سيدة في قنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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