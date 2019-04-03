التعليم تحسم الجدل بشأن تأجيل امتحانات أولى ثانوي

كتبت- ياسمين محمد:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن ما جرى تداوله بشأن تأجيل امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي إلى ما بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، عاري تمامًا عن الصحة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، الأربعاء، أن قطاع التعليم لم يضع جدول الامتحانات حتى الآن ليكون هناك حديث عن تأجيلها، مطالبة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة تحري الدقة فيما يتم نشره وعدم الترويج لبعض الشائعات التي قد تحدث حالة من البلبلة لدى أبنائنا الطلاب.

وأضافت الوزارة، أنه في حالة اتخاذ قرارات أو إجراءات جديدة سيتم إعلانها بمنتهى الشفافية وفِي...