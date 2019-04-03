وزارة السياحة بدأت بقبول طلبات الترشيح لإعداد أدلاء سياحيين

أعلنت وزارة السياحة عن قبول طلبات الترشيح لدورة إعداد الأدلاء السياحيين ابتداء من تاريخ الاربعاء 3 نيسان 2019 ولغاية 5 منه.
ولفتت في إعلانها اليوم، الى الشروط الآتية:
"1 - على المرشح ان يكون حائزا على إجازة في علم الاثار او تاريخ الفنون او الجغرافيا او الآداب او السياحة او شهادة الامتياز الفني في العلوم السياحية.
2- ان يتقن بالاضافة الى اللغة العربية لغتين اجنبيتين إحداهما الفرنسية او الانكليزية.
3- تقبل طلبات الترشيح في قلم مصلحة الديوان مبنى وزارة السياحة اثناء اوقات الدوام الرسمي.
4- المستندات المطلوبة للترشيح: نسخة عن تذكرة الهوية او (اخراج قيد فردي)، سجل عدلي، صورتان شمسيتان وصورة مصدقة عن الشهادة الجامعية.
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