وزارة السياحة بدأت بقبول طلبات الترشيح لإعداد أدلاء سياحيين

أعلنت ​وزارة السياحة​ عن قبول طلبات الترشيح لدورة إعداد الأدلاء السياحيين ابتداء من تاريخ الاربعاء 3 نيسان 2019 ولغاية 5 منه.

ولفتت في إعلانها اليوم، الى الشروط الآتية:

"1 - على المرشح ان يكون حائزا على إجازة في علم الاثار او تاريخ الفنون او الجغرافيا او الآداب او السياحة او شهادة الامتياز الفني في ​العلوم​ السياحية.

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2- ان يتقن بالاضافة الى ​اللغة​ العربية لغتين اجنبيتين إحداهما الفرنسية او الانكليزية.

3- تقبل طلبات الترشيح في قلم مصلحة ​الديوان​ مبنى وزارة السياحة اثناء اوقات الدوام الرسمي.

4- المستندات المطلوبة للترشيح: نسخة عن تذكرة الهوية او (اخراج قيد فردي)، سجل عدلي، صورتان شمسيتان وصورة مصدقة عن ​الشهادة الجامعية​.