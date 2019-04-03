بقرادونيان: لا مشكلة مع الحريري ولا مع الوطني الحر ومن حقنا المحافظة على مواقعنا بالدولة

أكد أمين عام حزب "الطاشناق" النائب ​هاغوب بقرادونيان​ "أننا هنأنا رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ بسلامة العودة، وأردنا ان نقف الى جانبه. كما تطرقنا الى مواضيع عدة من بينها جدول اعمال جلسة ​مجلس الوزراء​ غدا".

وخلال لقائه مع وزير ​السياحة​ ​أفيديس كيدانيان​ الحريري في السراي، لفت بقرادونيان الى ان "منصب العضو ​الارمن​ي في نيابة حاكمية ​مصرف لبنان​ هو من حصة طائفة الارمن ​الارثوذكس​، وما يحكى في الاعلام غير دقيق، اذ لا توجد اي مشكلة مع "​التيار الوطني الحر​" ولا مع الحريري".

وشدد على أن "قرارنا واضح جدا، فاذا كان هناك تجديد سنجدد، واذا جرى تعيين جديد فنحن لدينا ايضا مرشحون شباب جدد سنطرحهم، فلا مشكلة اساسية، لا على الاسم ولا على حق الارمن الارثوذكس في هذا المنصب. في النهاية، نحن لدينا في الدولة عدد من المواقع كما سائر ​الطوائف​، ومن حقنا ان نحافظ عليها. كذلك تطرقنا الى أوضاع ​منطقة المتن​ و​المطامر​ فيها وشؤون وشجون المواطنين".