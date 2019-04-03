رولان خوري: لا مستحقات ضريبية بذمة الكازينو

جدد رئيس مجلس إدارة ​كازينو لبنان​ رولان خوري التأكيد "ان لا مستحقات ضريبية متأخرة بذمة الكازينو لخزينة الدولة". ونفى ما ورد "من مزاعم في ​وسائل الاعلام​ جملة وتفصيلا"، داعيا "وسائل الإعلام إلى عدم زج اسم الكازينو في ​أخبار​ غير صحيحة أو دقيقة حرصا على سمعته"، لافتا الى "ان الكازينو يقدم نموذجا يحتذى به لمؤسسات الدولة في الشفافية والإلتزام".

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