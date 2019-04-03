الاسمر: حماية اليد العاملة اللبنانية تكون بحماية الصناعة وكل المؤسسات

أكد رئيس ​الإتحاد العمالي العام​ بشار الأسمر، بعد لقائه وزير ​الصناعة​ ​وائل أبو فاعور​، أن "الوفد عرض اوضاع اليد العاملة اللبنانية التي تعاني الامرين في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، وشددنا على ضرورة حمايتها وذلك عبر حماية الصناعة وكل المؤسسات".

وشدد على أن "حماية الصناعة تقتضي مكافحة سياسة إغراق السوق عبر تدابير شرع الوزير في اتخاذها، و​الاتحاد العمالي​ يؤيدها لحماية الصناعة وحماية أكثر من 200 الف لبناني يعملون فيها".

وجدد "تأكيد الوزارة والاتحاد على حماية ​البيئة​ وحماية نهر الليطاني وعلى المناطق الصناعية الحرة المزمع إنشاؤها، لا سيما لجهة حصر الاستخدام فيها باليد العاملة اللبنانية وحمايتها من اليد العاملة الاجنبية وضرورة التقيد بكل القوانين بما في ذلك ​قانون الضمان​ الاجتماعي".

ولفت الأسمر الى إقرار "إنشاء لجنة تشارك فيها وزارتا الصناعة والعمل والاتحاد العمالي والصناعيون من أجل تطبيق صارم ل​قانون العمل​ اللبناني ومراقبة كل المؤسسات والمعامل التي لا تستخدم اليد العاملة اللبنانية".

وكان أبو فاعور قد استقبل سفير ​الارجنتين​ موريسيو آليس، وبحث معه في قضايا تهم الصناعة.