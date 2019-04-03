مياه بيروت وجبل لبنان: قطع المياه عن مناطق اقليم الخروب بسبب انهيار على طريق الفوارة

أعلنت ​مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان​ في بيان "انه بسبب انهيار كبير على طريق الفوارة وادي الست بسبب ​الامطار​ الغزيرة، تضرر خط المياه الذي يغذي منطقة ​اقليم الخروب​، وبعض قرى ​الشوف​ الاعلى، لذلك سنضطر الى قطع المياه عن هذه المناطق على ان نعاود التوزيع فور الانتهاء من اعمال التصليح، راجين تفهم المشتركين".

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