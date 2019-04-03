الجامعة اللبنانية تفتتح أربعة مؤتمرات علمية في "الهندسة"

افتتحت الجامعة ال​لبنان​ية (​كلية الهندسة​ بالتعاون مع كلية التكنولوجيا و​المعهد العالي​ للدكتوراه في ​العلوم​ والتكنولوجيا) أربعة مؤتمرات علمية هي: المؤتمر الدولي الأول للمخاطر الهندسية INCER 2019 ، المؤتمر الدولي الثاني لهندسة الطاقة - البترول والبتروكيماويات E3PE 2019، المؤتمر الدولي السادس للتقدم التكنولوجي في الهمدسة الكهربائية والإلكترونية وهندسة الحسابات TAEECE 2019، المؤتمر الدولي التاسع لتكنولوجيا المعلومات و​الاتصالات​ الرقمية وتطبيقاتها DICTAP 2019.

ولفت مدير مركز الأبحاث في كلية الهندسة الدكتور كلوفيس فرنسيس إلى مسألة تحديث المناهج في كلية الهندسة ومنها برامج الماجستير في مجال هندسة المرور ومخاطر الهندسة المدنية وهندسة البترول، وإنشاء مركز البحث العلمي في الكلية وإشراكها في المشروعات الممولة من ​الاتحاد الأوروبي​ وتبادل ​الطلاب​ وأعضاء هيئة التدريس مع جامعات ​أوروبا​ المضيفة بشكل رئيسي في ​فرنسا​ و​إيطاليا​ و​اسبانيا​.

بدوره، شدد الدكتور غالب فاعور على أهمية المؤتمرات العلمية الأربع التي تنظمها كلية الهندسة في ​الجامعة اللبنانية​، لافتًا إلى أهمية اتفاقيات التعاون الحالية بين المجلس الوطني للبحوث العلمية والجامعة اللبنانية، والتي تعكس مفاهيم الثقة والشراكة الحقيقية التي يبنيها المجلس مع ​الجامعات​ في لبنان من خلال برامجه العلمية.

ولفت عميد كلية التكنولوجيا في الجامعة اللبنانية الدكتور محمد الحجارإلى أن هذه المؤتمرات الأربع تغطي طيفًا واسعًا من المجالات التي تهم الباحثين في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وتعالج أحدث المواضيع في هذه المجالات.