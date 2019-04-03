رحمة: بتنا نخضع لمبدأ جديد هو "نحن متهمون حتى يثبت العكس" لأن الوضع كارثي

أكد النائب السابق ​إميل رحمة​ "أننا وصلنا إلى مرحلة يجب على كل فريق أن يضع كل إمكانياته من أجل التفاهم والإستماع إلى الفرقاء الآخرين"، معلناً "أنني سأسقط مبدأ "المتهم بريء حتى تثبت إدانته" لأننا بتنا نخضع لمبدأ جديد هو "نحن متهمون حتى يثبت العكس" لأن الوضع كارثي".

وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أن "​الفساد​ كارثي إذ إنه لو كان يمثل 10 بالمئة فأنه يشكل خطراً حتى لو كان 90 بالمئة من الموظفين أوادم"، موضحاً "أنني أهنئ رئيس حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​ على كلامه من التعاون مع الجميع".

وشدد رحمة على "ضرورة أن نكون إيجابيين بالرغم من كل ما حصل لنا من أجل ننقذ البلد وبمجرد أن نكون كذلك فأنه من الممكن تغيير شيء"، معتبراً "أنني امتنعت عن التصويت على ​سلسلة الرتب والرواتب​ لأنني مع السلسلة لكن في دولة قادرة على ذلك وغير مفلسة".