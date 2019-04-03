رأى عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​علي عسيران​ في بيان "ان الامل، كل الامل، ان تفي ​الموازنة​ المطروحة في المساعدة لانقاذ ​لبنان​ والبلاد، والمطلوب ليس ان نقول انها تقشفية، بل المطلوب ان يقبل بها ​المجتمع الدولي​ الداعم ابدا للبنان، وهذا الامتحان يجب اجتيازه وكذلك موضوع ​الكهرباء​".

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كانت هذه تفاصيل خبر عسيران: ليس المطلوب ان نقول ان الموازنة تقشفية بل ان يقبل بها المجتمع الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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