أفيوني يبحث مع سفيرة سويسرا سبل التعاون التكنولوجي بين لبنان و سويسرا

استقبل وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني، في مكتبه في الوزارة، السفيرة السويسرية لدى لبنان مونيكا شمودز كيرغوز، في زيارة عمل تم خلالها بحث سبل التعاون بين لبنان وسويسرا في مجال تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي.
ووصف أفيوني بعد اللقاء "الزيارة بأنها زيارة تعارف وعمل مفيدة جدا، تم خلالها التركيز على أهمية التعاون في قطاع إقتصاد المعرفة بين لبنان وسويسرا، نظرا للدور الرائد الذي تلعبه سويسرا في مجال الابتكار والتكنولوجيا، والعلاقات المتينة بين البلدين".
ولفت إلى "أنني شكرت السفيرة شمودز كيرغوز على الدعوة التي وجهت إلي لزيارة سويسرا في حزيران المقبل، للقاء الوزراء والمسؤولين في القطاع الخاص والمسؤولين في الجامعات، وكلي ثقة بأن هذه الزيارة ستثمر نتائج مهمة في مجال التعاون بيننا وفي تنفيذ خطة الوزارة ".
من جانبها إعتبرت السفيرة شمودز كيرغوز أنه "من المهم بالنسبة لسويسرا البلد الاكثر إبداعا وإبتكارا في العالم، أن نلتقي مع الوزير عادل أفيوني والتعرف على شؤون وزارته الجديدة".
ولفتت إلى "أنني أطلعت أفيوني على مواضيع تتعلق بشؤون وزارته، وتحدثنا حول زيارته المرتقبة إلى سويسرا في حزيران المقبل، التي أعتقد أنها ستكون من أول مجالات التعاون بين لبنان و سويسرا، ونأمل أن تثمر هذه الزيارة مزيدا من التعاون بين وزارة الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والسفارة السويسرية في لبنان".
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