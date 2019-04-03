أعلنت ​مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان​، في بيان، "ان انهيارا قد حصل على قناة جر مياه ​نهر ابراهيم​ بسبب ​الامطار​ العزيرة، مما تسبب بقطع ​المياه​ عن ​مدينة جبيل​ وبلدات ​عمشيت​ ونهر ابراهيم وجوارها"، مشيرة الى أنها باشرت بتحويل المياه من مصادر موقتة يمكنها تأمين هذه المناطق ضمن برنامج تقنين مشدد، كما باشرت أعمال التصليح التي تستغرق بعض الوقت نظرا لصعوبة الموقع وظروف ​الطقس​، وتأمل من المشتركين "التفهم واتخاذ الاحتياطات اللازمة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تقنين للمياه عن جبيل ومنطقتها بسبب انهيار حصل على قناة نهر ابراهيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.