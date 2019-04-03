نزار زكا أكد إستمراره حتى النهاية في الانتخابات الفرعية

نفى السجين ال​لبنان​ي في ​ايران​، المرشح للانتخابات النيابية الفرعية في قضاء ​طرابلس​ ​نزار زكا​، نفيا قاطعا ما تم تداوله عن انسحابه. وقال في رسالة "اذا كان انتصار ​القضاء​ لنا وتثبيت ترشحنا الى ​الانتخابات​ قد أزعج بعض المتضررين، وخصوصا من كان يعرقل مسيرتنا الانتخابية، فإنني أؤكد من أقبية إيفين حيث أمكث منذ أيلول 2015، استمراري حتى النهاية في خوض الاستحقاق الانتخابي في 14 نيسان، وثقتي كبيرة في وعي أهلي لأهمية هذه الانتخابات وموقعها المحوري السياسي للبنان والمنطقة. وان تحالفاتي وصداقاتي لن تتغيّر مهما حاول الاصطياد في ​المياه​ العكرة. وأنا على ثقة بأننا سنكون جميعنا صوتا واحدا مدويا يوم الانتخاب".

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