الحريري أصدر 4 مذكرات بالتعطيل أيام الجمعة العظيمة والفصح

أصدر رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ أربع مذكرات ادارية قضت باقفال جميع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات. الاولى في 19 نيسان الحالي وذلك لمناسبة يوم ​الجمعة العظيمة​ لدى ​الطوائف​ الكاثوليكية والثانية في 22 نيسان لمناسبة اثنين ​الفصح​ المجيد لدى الطوائف الكاثوليكية، والثالثة في 26 نيسان لمناسبة يوم الجمعة العظيمة لدى الطوائف الارثوذكسية والرابعة في 29 نيسان الحالي لمناسبة اثنين الفصح المجيد لدى الطوائف الارثوذكسية.

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