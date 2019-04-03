رئيس المفوضية الأوروبية: 12 نيسان هو الموعد النهائي لخروج بريطانيا ولا تمديد آخر

أكد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أن "12 نيسان الحالي هو الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي ولا تمديد آخر في حال عدم موافقة البرلمان البريطاني على الإتفاق".
وخلال كلمة أمام البرلمان الأوروبي، لفت يونكر إلى "أننا سنستمع الأسبوع المقبل لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ، وسأعمل حتى اللحظة الأخيرة من أجل تفادي الخروج من دون اتفاق وهو الأمر الذي لا يريده سوى من يريدون أن يبقى كل من الإتحاد الأوروبي وبريطانيا ضعيفين".
يذكر أن البرلمان البريطاني رفض جميع الصيغ التي قدمتها ماي من أجل التوصل إلى اتفاق قبل موعد خروج البلاد من الإتحاد الأوروبي.
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