متحدث رسمي أوغندي: مسلحون يخطفون أميركيا وسائقه في أوغندا

أعلن متحدث رسمي أوغندي عن اختطاف أربعة مسلحين رجلاً أميركيا وسائقه أثناء قيامهم برحلة ترفيهية في أشهر المنتزهات (منتزه الملكة إليزابيث) الواقع جنوب غرب البلاد. وأوضحت وسائل إعلام محلية أن "العصابة طالبت بدفع فدية قدرها 380 ألف يورو من أجل إطلاق سراح الرهينتين". ونقلت صحيفة "ذا صان" البريطانية عن متحدث محلي تأكيده أنه "تمكن ركاب الشاحنة الآخرون الذين تركوا وراءهم من الاتصال بعدد قليل من الناس، الذين جاؤوا لإنقاذهم". وتغطي ​حديقة​ الملكة إليزابيث الوطنية أكثر من 760 ميل مربع في وادي ريفت بشرق ​إفريقيا​. - ترجمة النشرة -

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