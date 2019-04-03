روحاني: منع وصول المساعدات الدولية الى المنكوبين بالفيضانات جريمة غير مسبوقة

أكد الرئيس ال​إيران​ي ​حسن روحاني​ أن "إجراء ​أميركا​ في منع وصول المساعدات الدولية الى المنكوبين ب​الفيضانات​ جريمة غير مسبوقة".

وخلال لقائه عددا من الوزراء ونواب ​مجلس الشورى​ الإيراني بمناسبة عيد المبعث النبوي الشريف، أوعز روحاني الى "​وزارة الخارجية الإيرانية​ والجهات القانونية المعنية في البلاد بمتابعة أسباب هذا الموضوع"، متسائلاً "لماذا لا يمكن حتى للإيرانيين المقيمين في الخارج إرسال مساعداتهم الى المواطنين في إيران في مثل هذه الظروف".

وثمن روحاني "الدور المرموق الذی أداه أبناء الشعب الي جانب قوات الإنقاذ والإغاثة بجمعیة ​الهلال الأحمر​ الإیرانیة في مساعدة المنكوبین بالفیضانات وذلك في ظروف جویة سیئة وعالیة الخطورة".

كما أعرب عن شكره وتقدیره للجهود الحثیثة التي بذلها الوزراء والمحافظین وحكام المدن والقرى وكافة المسؤولین في الأجهزة الحكومیة على مختلف المستویات من أجل معالجة أزمة الفیضانات وإغاثة المنكوبین.

وشدد روحاني على أن "​الحكومة​ وبكل ما لدیها من قوة تعمل على إسداء الخدمات للمتضررین بالفیضانات وستبذل قصارى جهدها للتعویض عن الخسائر اللاحقة بهم".