طائرات تلقي منشورات بسماء الرمادي لمن يدلي عن معلومات عن البغدادي

أفادت قناة "​سكاي نيوز​ عربية" بأن طائرات عراقية ألقت منشورات في سماء محافظة ​الرمادي​ ​العراق​ية للإعلان عن مكافأة تصل إلى 25 مليون ​دولار​ أميركي لمن يدلي بمعلومات عن مكان وجود زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي. وذكرت وسائل اعلامية، في وقت سابق، أن البغدادي غير موجود في العراق ويتواجد في البادية السورية، فيما اكد ​التحالف الدولي​ انه لا يعرف مكانه على الاطلاق.

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