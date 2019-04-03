النشرة: الجيش السوري يرد على مسلحي "النصرة" بجبل الزاوية بريف إدلب

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ بأن "​الجيش السوري​ واصل الرد على مسلحي "​جبهة النصرة​" واستهدف مواقعهم في قمة النبي أيوب بجبل الزاوية في ​ريف إدلب​ وقضى على مجموعة منهم ودمر الياتهم كما دمر أحد مقرات "النصرة" في أطراف قرية بسنقول واستهدف تجمعاتهم في أطراف الهبيط والتمانعة والقصابية وعابدين بريف إدلب وبلدة بداما بالريف الغربي".

كما نفذ الجيش قصف مدفعي على محاور تحرك المسلحين في قرى قبر فضة والكريم والحويجة ب​ريف حماة​ وفي قرية الحواش في منطقة سهل الغاب بالريف الغربي محققا ​اصابات​ مباشرة في صفوفهم.

وفي سياق متصل، انقطع ​التيار الكهربائي​ عن كامل منطقة الغاب ب​ريف حماه​ الغربي إثر استهداف المجموعات المسلحة خطوط التوتر 66 المتوسطة بعدد من القذائف الصاروخية وورش الصيانة تحاول الوصول إلى مكان العطل لإصلاحه.

من جهة اخرى، سيرت الدورية التركية الـ 14 من نقطة المراقبة في مورك بريف حماة إلى الصرمان بريف إدلب.