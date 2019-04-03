الشرطة الفرنسية توقف شخصين خططا لمهاجمة مدرسة ابتدائية

أفادت قناة BFM الإخبارية الفرنسية بأن الشرطة الفرنسية أوقفت شخصين في منزلهما في مدينة سان أومرتان شرق باريس خططا لمهاجمة مدرسة ابتدائية.
وأوضحت القناة أن "أحد المعتقلين يعتبر الإبن الروحي لمحمد مراح، منفذ عمليات إطلاق نار وقتل جماعي في ميدي بيرينيه في 2012"، مشيرة إلى أنه "كان يخطط أيضا لقتل رجال شرطة"، مؤكدةً أنه تمت مراقبته على مدى أربعة أيام قبل اعتقاله.
وأشارت القناة إلى أن "أحد الموقوفين اعترف أنه كان ينوي الدخول إلى مدرسة والإعتداء على الأطفال بانتظار وصول الشرطة لإطلاق النار على عناصرها"، مؤكدة أن "الموقوف قام بتحديد المدرسة التي كان ينوي اقتحامها".
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