مقتل فلسطيني برصاص مستوطن في الضفة الغربية

أعلنت ​وزارة الصحة الفلسطينية​، في بيان، عن "مقتل فلسطيني عقب ​إطلاق النار​ عليه قرب ​نابلس​، وإصابة آخر بجروح متوسطة بالرصاص الحي، تم نقله ل​مستشفى​ رفيديا الحكومي، وحالته مستقرة".

بدوره، أكد الناطق باسم ​الجيش الإسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​، ، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أنه "قبل قليل أحبطت محاولة لتنفيذ ​عملية طعن​ قرب معبر حوارة. لقد تم تحييد المخرب بعد أن أطلق مواطن النار عليه بعد أن حاول ارتكاب عملية طعن في المنطقة دون وقوع إصابات".

بدوره، أكد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة نابلس ​غسان دغلس​ لوكالة "​رويترز​" أن "الشاب كان يحاول عبور الشارع إلى الجهة الأخرى"، مطالباً "بفتح تحقيق وعرض ما صورته الكاميرات الموجودة في الشارع. جيش الاحتلال لديه كاميرات على هذا الشارع تصور كل شيء".