الرئيس عون دعا الى تنقية الجسم القضائي: نرفض أي تدخلات تؤثر على التحقيقات

التقى ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ رئيس ​هيئة التفتيش القضائي​ ​بركان سعد​ الذي اطلعه على عمل الهيئة في ضوء المسؤوليات المحددة لها في القانون. وقد شدد الرئيس عون على "ضرورة تنقية الجسم القضائي والاحتكام الى النصوص القانونية التي ترعى عمل ​القضاة​ والمساعدين القضائيين"، مؤكدا رفضه لـ"أي تدخلات من شأنها التأثير على مجرى التحقيقات الجارية".

واستقبل الرئيس عون وفدا من نقابة مقاولي الاشغال العامة و​البناء​ في ​لبنان​ برئاسة المهندس مارون حلو الذي عرض الاوضاع التي يعاني منها المقاولون. ولفت حلو الى "أننا وضعنا الرئيس عون في صورة الازمة غير المسبوقة التي يعيشها قطاع المقاولين لاسيما بعد توقف ​القطاع العام​ و​القطاع الخاص​ عن القيام باي اعمال نتيجة الظروف الاقتصادية الراهنة".

وشدد على أن "هذا الواقع المؤلم يضع المقاولين عند حافة الافلاس لاسيما وان لديهم في ذمة الدولة اكثر من 250 مليون ​دولار​ مستحقات من ​مجلس الانماء والاعمار​ ووزارتي الطاقة والاشغال، اضافة الى 100 مليون دولار عن اعمال سابقة لم تدفع بعد. وقد لمسنا كل تفهم من فخامة الرئيس للوضع الذي نعاني منه، وأبدى اهتمامه بمعالجته بعد اقرار ​الموازنة​ ​الجديدة​ وصدورها بحيث يتم دفع المستحقات القديمة، والاتفاق على طريقة لدفع المستحقات الجديدة. وفي انتظار ذلك اعلمنا فخامته ان النقابة طلبت من المقاولين عدم التقدم الى مشاريع جديدة لمؤسسات الدولة الى حين تسديد المستحقات المتوجبة لهم".