برلمانية تطالب بوقف سير النقل الثقيل بالمحافظات: "يعطل مصالح المواطنين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

طالبت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، بتفعيل وقف سير النقل الثقيل على جميع الطرق بمحافظات مصر، على أن يكون السير فقط من الساعة الثانية عشرة ليلا حتى السادسة صباحًا، مثلما يحدث على الطريق الدائري بمحافظة القاهرة، مؤكدة أن النقل الثقيل يعطل مصالح المواطنين ويسبب التكدس المروري.

جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، الأربعاء، بحضور محافظ الدقهلية الدكتور كمال جاد، مؤكدة أنها شخصيا تعاني من النقل الثقيل الذي يعطل مصالح المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية، ويغلق الطريق بالساعات ويتأثر المواطنين بالسلب قائلة: "نعاني من النقل الثقيل والتكاتك على الطرق الرئيسية ولابد من تدخلات حاسمة تجاه هذه التجاوزات".

ولفتت إلى أن أطفال يقودون التكاتك بالطرق الحرة، وهذه كارثة، مثل النقل الثقيل، فيما طالب النائب محمد الحسيني، عضو مجلس النواب بضرورة أن تتقدم الحكومة ببيان تفصيلي عن كل أوضاع المطبات العشوائية في مصر وطرق معالجتها بالرؤى الفنية والمواصفات المطلوبة.