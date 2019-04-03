الملك سلمان يبحث مع ملك البحرين آفاق التعاون المُشترك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

عقد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، لقاءً في قصر الضيافة بمملكة البحرين.

كما تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين، وآفاق التعاون والتنسيق المشترك في شتى المجالات.

ووصل الملك سلمان، بعد ظهر الأربعاء، إلى البحرين في زيارة رسمية استجابة لدعوة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة.