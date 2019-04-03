القبض على 3 في واقعة العثور على جثة سيدة وطفلها تحت الرمال بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحي:

ألقت أجهزة الأمن بالفيوم اليوم الأربعاء، القبض على صاحب منزل تحت الإنشاء، ومقاول وسائق "جرار بقلاب"، على خلفية العثور على سيدة وطفلها متوفين تحت الرمال بجوار منزل الأول بمدينة سنورس.

كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من العميد أشرف عبدالحفيظ مأمور مركز سنورس، بالعثور على جثة السيدة "مريان ن م" 24 سنة، وطفلها يوسف 3 سنوات.

كشفت تحريات الرائد محمد حافظ الحنبولي رئيس مباحث مركز سنورس، تحت إشراف اللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي بالفيوم، أن السيدة كانت تجلس بجوار طفلها ومعها حقيبة الحضانة الخاصة بطفلها وبعض المواد التموينية، بجوار منزل تحت الإنشاء مجاور لمنزلها، وفجأة قام سائق "جرار بقلاب" بألقاء الرمال عليهما دون أن يراهما، ما تسبب في وفاتهما.

أكدت التحريات أن المجني عليها ترتبط بعلاقات جيدة مع صاحب المنزل وليس بينهما أي خلافات. وجرى القبض على المتهمين وإحالتهم لنيابة سنورس والتي تباشر التحقيقات.