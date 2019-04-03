3 أيام في الأسبوع.. مواعيد فصل الكهرباء خلال أبريل في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

أعلن قطاع كهرباء دمياط، إجراء أعمال الصيانة اللازمة من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا أيام السبت والإثنين والأربعاء من كل أسبوع خلال شهر أبريل الجاري.

وأضاف القطاع في بيان اليوم الأربعاء، أن تلك الأعمال تأتي للتأكد من سلامة مكونات الخط وضمان استمرارية التغذية الكهربية.

ومن المقرر فصل التيار في محولات الشعراء، يوم الأحد المقبل من الثامنة صباحًا حتى الحادية عشرة ظهرا، وكذلك عن محولات السيالة حتى الانتهاء من تطوير الكابلات، ضمن سلسلة عمل الصيانة الدورية.