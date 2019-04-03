بالفيديو.. الجيش الليبي يدخل المنطقة الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – (الخليج 365):
أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الأربعاء، دخول المنطقة الغربية، لتطهير ما تبقى من الجماعات الإرهابية الموجودة في آخر أوكارها بالمنطقة.
وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي، إن "الوحدات العسكرية تؤكد أن تقدمها فداء لله ثم للوطن والمواطن .. كما تؤكد أنها حريصةٌ على سلامة المواطنين وعلى المُمتلكات العامة للدولة الليبية".
وأضافت أن تحرك الوحدات العسكرية تم بإشراف مباشر من القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر وتنفيذاً لأوامره.
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