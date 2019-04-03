محافظ القليوبية يناقش أعمال إنشاء ممشى على النيل بمدينة بنها

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

عقد الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمناقشة إستكمال إنشاء ممشى على النيل بمدينة بنها.

حضر الاجتماع، عواد أحمد السكرتير العام وممثلين عن جهاز القاهرة الفاطمية المسند إليه تنفيذ المشروع.

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وطالب المحافظ خلال الاجتماع بسرعة إنجاز الأعمال وتكثيف الجهود لتسليم القطاع الأول وافتتاحه، مؤكدا ضرورة التنسيق مع الجهات المختصة ووضع جدول زمني لتسليم المشروع بالكامل.

كما ناقش المحافظ بعض المشكلات التي تعترض المشروع، وجرى التنسيق وعمل الاتصالات اللازمة وتم حلها فورا حيث جرى تسليم القطاع بالكامل للمقاول المنفذ.

كما وجه المحافظ بضرورة أن يراعي في تصميمات الممشى الجانب الجمالي واستخدام أنظمة الإنارة والتشجير والرصف الحديثة ليكون متنفسا حضاريا يليق بأبناء المحافظة.