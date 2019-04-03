قبل الانتخابات المقبلة.. "واتساب" يطلق خدمة جديدة فى الهند

ذكرت صحيفة "اندبندنت" البريطانية، أن تطبيق "واتساب" للرسائل النصية والصوتية، أطلق خدمة جديدة تساعد الهنود على التحقق من الأخبار، والمساعدة في مكافحة المعلومات الخاطئة في الفترة التي تسبق الانتخابات العامة.

ويحدث ذلك من خلال رد الخط الساخن الجديد للتطبيق المسمى بـ " Checkpoint Tipline " ، على المعلومات المرسلة عبر رسالة تفيد ما إذا كان صحيحًا أو خاطئًا أو مضللًا أو متنازعًا عليه أو غير قابل للتحقق منه حاليًا.

وتعد خدمة " Checkpoint Tipline "، هي أحدث خطوة في سلسلة

من الخطوات التي اتخذتها مؤخرًا شركة "فيسبوك" المالكة لتطبيق " واتساب " ، لمكافحة الأخبار المزيفة في الهند، حيث اتهمت الأحزاب السياسية الهندية الكبرى بعضها البعض بنشر أخبار وهمية على " واتساب ".

ويمكن إرسال النصوص والصور والروابط ومقاطع الفيديو باللغة الإنجليزية والهندية والبنغالية والتيلجو والمالايالامية إلى نقطة التفتيش على (+ 91-9643-000-888) للتحقق من صحتها، وأضافت الصحيفة أن خدمة الرسائل قالت أن عملاءها البالغ عددهم 200

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مليون في الهند، "يرسلون رسائل وصور ومقاطع فيديو أكثر من أي دولة أخرى في العالم".

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن وسائل التواصل الاجتماعي، تعرضت لانتقادات بسبب الطريقة التي يمكن بها نشر الأخبار المزيفة عبر المنصات، وغالبًا ما يكون ذلك في محاولة مصنّعة للتأثير على الرأي العام.

وتابعت الصحيفة أن موقع التوصل الاجتماعى "فيسبوك" كشف يوم الإثنين الماضى، إنه حذف أكثر من 1100 صفحة ومجموعة وحساب من الهند وباكستان، بسبب "سلوك غير منسق أو غير مرغوب فيه"، كما تمت إزالة 687 صفحة وحساب مرتبط بحزب المعارضة الهندي.

ومن المقرر أن تبدأ الانتخابات الهندية في 11 أبريل الجارى، مع توقع النتائج النهائية في 23 مايو المقبل.