الملك سلمان بن عبد العزيز في البحرين

وصل الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، إلى مملكة البحرين، تلبية لدعوة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين.
وفور وصول الملك سلمان عبر جسر الملك فهد قادما من المنطقة الشرقية، كان في استقباله ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وقالت وكالة أنباء البحرين إن الزيارة ستتناول العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.
وأشارت إلى أن الزيارة ستناقش تطورات الأحداث على الساحات الإقليمية والعربية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
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