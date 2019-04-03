زعيم المعارضة الفنزويلية يقود مسيرة جديدة ضد مادورو في كراكاس

نظم زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، اليوم الأربعاء، مسيرة جديدة ضد الحكومة في العاصمة كراكاس، وذلك عقب قرار الجمعية التأسيسية رفع الحصانة البرلمانية عنه،وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأعلن جوايدو إصراره على التمرد وتحدي نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وكانت الجمعية التأسيسية الفنزويلية قد رفعت الحصانة عن رئيس البرلمان خوان جوايدو، الذي اعترفت به نحو 50 دولة رئيسا انتقاليا لفنزويلا، وصوتت الجمعية بالإجماع على السماح بمواصلة الإجراءات الجنائية ضد جوايدو أمام المحكمة العليا.
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