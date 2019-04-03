الشرطة الفرنسية تعلن إحباط هجومين إرهابيين نهاية مارس الماضي

كشفت المديرية العامة للأمن الداخلي في فرنسا أنها أحبطت، نهاية شهر مارس الماضي، هجوماً إرهابياً على مركز للشرطة ومدرسة ابتدائية بضاحية "سان إي مارن" الباريسية، وأنها اعتقلت المهاجمين قبل تنفيذ مخططهما.
وقالت المديرية الفرنسية إنها تمكنت من توقيف المهاجمين المفترضين يوم 25 مارس الجاري بعد تتبع خطواتهما وقبل انتقالهما إلى التنفيذ، مؤكدة أنهما أحيلا على القضاء يوم 29 من نفس الشهر.
ولم تكشف الإدارة الفرنسية بعد هوية المهاجمين الموقوفين، ولا كيفية تخطيطهما لتنفيذ الهجومين.
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