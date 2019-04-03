وزراء خارجية "الناتو" يبحثون في واشنطن مواجهة التحديات المشتركة

يجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي(ناتو) في واشنطن، اليوم الأربعاء، في لقاء يستمر يومين بمناسبة الذكرى الـ70 لتأسيس الحلف وسيجرون مفاوضات لإصلاح الحلف لمواجهة التحديات الحديثة.

ومن المقرر أن يناقش الوزراء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة روسيا، بالإضافة إلى الوضع في أفغانستان، حيث تنتشر قوات الناتو منذ عام 2001 .

يذكر أن نوايا تركيا، العضو في الناتو شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية المتقدمة من طراز إس- 400 هذا العام، قد سببت قلقاً في واشنطن، حيث يحذر المسؤولون من أن تلك الخطوة ستؤدي إلى فرض عقوبات على أنقرة.

ويركز الرئيس الأميركي، دونالد ترامب بشكل خاص على زيادة الإنفاق الدفاعي لدول الناتو للوصول إلى هدف الـ2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي .

وتقول الولايات المتحدة أن سبعة أعضاء فقط يحققون حالياً هدفهم الذي فرضوه على أنفسهم.

وقبل بدء الاجتماع الوزاري، الذي سينطلق بشكل رمزي في الغرفة نفسها في واشنطن،التي وقعت فيها 12 دولة على الوثيقة المؤسسة لحلف شمال الأطلسي في عام 1949، سيلقي أمين عام الناتو، ينس ستولتنبرج خطاباً أمام جلسة مشتركة للكونجرس.

وكان ستولتنبرج قد التقى مع ترامب أمس الثلاثاء وشكره "لالتزامه القوي إزاء حلف الناتو" وبسبب زيادة الإنفاق بين الدول الأعضاء.

وقال ستولتنبرج إنه منذ أن تولى ترامب السلطة، بدأ إنفاق الدول الأعضاء في الحلف على الدفاع في التزايد".

وتابع ستولتنبرج "نحن نقوم بالمزيد الآن معا أكثر مما كنا نفعل خلال العديد من السنوات"، في إشارة إلى التعاون عبر المحيط الأطلسي.