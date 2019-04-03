جوايدو: "لا شيء سيوقفنا" بعد رفع الحصانة البرلمانية

وافقت الجمعية التأسيسية الموالية للحكومة الفنزويلية، اليوم الأربعاء، على رفع الحصانة البرلمانية عن رئيس البرلمان خوان جوايدو الذي نصب نفسه رئيساً مؤقتاً، تمهيداً لفتح تحقيق جنائي معه، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

وقال رئيس الجمعية، ديوسدادو كابيلو عبر التلفزيون الرسمي إن الأسس التي استند إليها في رفع الحصانة عن جوايدو تشمل التحريض على اضطرابات وطنية والعنف منذ 22 يناير، بجانب "انتهاك جوايدو لقرار المحكمة العليا بمنعه من السفر للخارج".

وأضاف أنه تم التفويض رسمياً بمحاكمة جوايدو.

وكانت الجمعية التأسيسية قد شكلها الرئيس نيكولاس مادورو عام 2017، في محاولة لانتزاع السلطة من الجمعية الوطنية الخاضعة لسيطرة المعارضة.

وقام جوايدو بجولة في دول أميركا اللاتينية في فبراير، في انتهاك لحظر السفر، لحشد مزيد من الدعم لقيادته.

وتم السماح له بحرية التحرك رغم تهديدات من مادورو باعتقاله لدى عودته إلى البلاد.