كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوكرانيا تفرض حظرا على جميع رحلات الطيران مع روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت أوكرانيا اليوم الأربعاء، فرض حظر طيران كامل مع روسيا، بعد أن كانت قد منعت في العام 2015 رحلات الطيران المنتظمة من التحليق بين البلدين.

وقرر مجلس الوزراء الأوكراني حظر رحلات الطيران غير المنتظمة "تشارتر" مع روسيا بذريعة حماية أمن الدولة، واتخذ القرار بعدما قام معارضان أوكرانيان، أحدهما مرشح في انتخابات الرئاسة الأوكرانية وهو يوري بويكو، بزيارة إلى موسكو نهاية مارس الماضي.

واتخذت الحكومة الأوكرانية هذا القرار بناء على مقترح تقدم به وزير الداخلية الأوكراني أرسين أفاكوف.

وقال أفاكوف، إن "بويكو استغل ثغرة في تشريعاتنا، وتلقى إشارة من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وأجرى مباحثات في روسيا بعدما استقل رحلة طيران مباشرة بين موسكو وكييف".

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وأضاف أن القيود الجديدة المفروضة على استخدام المجال الجوي الأوكراني تهدف لحماية أمن أوكرانيا.

وينص القرار على حظر رحلات الطيران بشكل كامل، باستثناء رحلات الطيران التي تنظمها منظمات دولية مثل الأمم المتحدة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والصليب الأحمر.

وأجرى يوري بويكو، المرشح لرئاسة أوكرانيا عن حزب "القاعدة المعارضة - لأجل الحياة" بصحبة فيكتور مدفيدتشوك، السياسي الأوكراني المعارض، في 22 مارس الماضي مباحثات في موسكو مع رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، تمحورت حول سبل استعادة العلاقات بين البلدين، التي تدهورت منذ منتصف 2014.

إضافة إلى ذلك بحث الجانبان اتفاقية ترانزيت الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية، والتي تنتهي صلاحيتها هذا العام، إلى جانب توريدات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوكرانيا.