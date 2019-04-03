كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العفو الدولية: السويد والدنمارك لديها مستويات صادمة من الاغتصاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهمت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان، 4 دول في شمال أوروبا تشتهر بأنها معاقل للمساواة بين الجنسين، من وجود مستويات مرتفعة بشكل صادم للاغتصاب.

وبعد اطلاع المحققون في قضايا الاغتصاب في الدنمارك وفنلندا والنرويج والسويد، قالوا إن التشريعات الخاطئة والمسلّمات الضارة والقوالب النمطية الجنسانية قد أدت إلى إفلات مرتكبيها من العقاب".

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اليوم، قالت منظمة العفو، إن الضحايا كانوا يُفشلون بشكل روتيني من قبل المحققين بفضل الأساليب غير المتناسقة والتأخير في تجهيز الأدلة

وأضاف التقرير: "من المفارقات أن بلدان الشمال الأوروبي، التي تتمتع بسجلات قوية لدعم المساواة بين الجنسين، تعاني من مستويات مرتفعة بشكل مثير للاغتصاب".

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ونقلاً عن إحصائيات من المعهد الأوروبي للمساواة بين الجنسين، قال التقرير إن ما متوسطه 30 في المائة من النساء في الدنمارك وفنلندا والسويد تعرضن للعنف أو الإيذاء على أيدي شركاء جنسيين، مقارنة بمتوسط ​​الاتحاد الأوروبي البالغ 22 في المائة.

وفي فنلندا قالت منظمة العفو إنّ بعض الضحايا أبلغوا عن تجارب إيجابية في مجال إنفاذ القانون، لكن حالات أخرى أبرزت كيف أثرت "الخرافات الراسخة بعمق" حول الاغتصاب بشكل مباشر على الوصول إلى العدالة.

كما ذكرت منظمة العفو، أن الاغتصاب في الدنمارك "لا يتم الإبلاغ عنه بشكل كبير"، وبالنسبة للحالات التي تم الإبلاغ عنها ، فإن فرص المقاضاة أو الإدانة كانت ضئيلة.

واتُهمت السلطات النرويجية بعدم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الاغتصاب أو معالجة عواقبه.