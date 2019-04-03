كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الآلاف من الفنزويليين يكسرون الحواجز ويعبرون الحدود إلى كولومبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اخترق الآلاف من الفنزويليين الحواجز على طول الحدود الدولية مع كولومبيا، وفقًا لمكتب الهجرة في بوجوتا، الذي حذر الرئيس الفنزويلي نيكولا مادورو، من أنه سيتحمل مسؤولية أي مشاكل قد تحدث.

وأغلق مادورو في شهر فبراير الجسرين بين الدولتين في محاولة لمنع الجهود التي تدعمها الولايات المتحدة لتوزيع مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية إلى الدولة التي مزقتها الأزمة.

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ومع سد الجسور بواسطة الحاويات والشاحنات، كان الفنزويليون يتجولون عبر منطقة نهر تاتشيرا للوصول إلى مدينة كوكوتا، على الحدود الشمالية لكولومبيا، للعثور على الغذاء والأدوية والعمل، لكن الأمطار الغزيرة في الأيام الأخيرة جعلت هذا مستحيلاً.

ووفقاً لوكالة رويترز، قال كريستيان كروجر، رئيس وكالة الهجرة الكولومبية، "إن المغتصب مادورو مسؤول عن أي شيء قد يحدث للسكان الذين يعبرون بين البلدين"، مما يسلط الضوء على خطر إضعاف جسر سيمون بوليفار.

وفرّ ملايين الفنزويليين إلى كولومبيا هربًا من النقص الواسع في الغذاء والدواء في وطنهم، بحثًا عن عمل محليًا وعبورًا إلى بلدان أمريكا اللاتينية الأخرى.