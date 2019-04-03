كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لقاء "روحي" بين رئيس جنوب السودان والمعارضة في الفاتيكان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدأ رئيس جنوب السودان والمعارضة، الأسبوع المقبل، زيارة إلى الفاتيكان في إطار ما يعرف بتنظيم "خلوة روحية"، فيما يبدو تثبيتا لاتفاق السلام الموقع بينهم في الخرطوم.

وقال مدير الإعلام المتحدث باسم الفاتيكان، أليساندور جيسوتي، اليوم الأربعاء: "يمكنني أن أؤكد أنه من المرتقب تنظيم خلوة روحية لقادة جنوب السودان الأسبوع المقبل في الفاتيكان".

ويقول مسؤولو المعارضة، إنه محاولة للمساعدة في تنفيذ اتفاق السلام في البلاد.

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يأتي هذا الاجتماع، بعد شهر من لقاء الرئيس سلفا كير مع البابا فرانسيس لمناقشة عملية السلام.

وقال ماناوا بيتر، نائب المتحدث باسم زعيم المعارضة ريك مشار، إن اجتماع الفاتيكان في 10 أبريل بين "مشار" و"كير"، سيركز على بناء الثقة ويساعد على الجمع بينهما.

وأضاف، أن اتفاق السلام يدعو إلى تشكيل حكومة فعالة بحلول شهر مايو.