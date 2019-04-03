كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية الفنزويلي يزور حلفاء مناهضون لأمريكا في الشرق الأوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إلتقى جورج أرياسا، اليوم الأربعاء بالرئيس اللبناني ووزير الخارجية في بيروت. ومن المتوقع أن يلتقي بمسؤول من حزب الله قبل سفره إلى سوريا.

وكان الرئيس اللبناني، ميشال عون، قد استقبل وزير الخارجية الفنزويلي، الذي نقل رسالة خاصة من الرئيس نيكولاس مادورو حول الوضع في فنزويلا.

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وقد جردت الجمعية الوطنية التأسيسية الفنزويلية، الموالية للرئيس نيكولاس مادورو، خوان جوايدو من حصانته، مما عرّضه لخطر الاعتقال بسبب انتهاكه المفترض للدستور عندما أعلن نفسه رئيسًا مؤقتًا في يناير.

وتعترف الولايات المتحدة وحوالي 50 دولة أخرى بأن جوايدو هو الزعيم الشرعي لفنزويلا.

تتمتع حكومة مادورو بعلاقات حميمة مع سوريا وحلفائها في لبنان ، وكلها تعارض السياسات الأمريكية.