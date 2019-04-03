كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع حصيلة ضحايا سيول إيران إلى 52 شخصا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت إيران، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا السيول والحوادث المرتبطة بها التي تشهدها البلاد منذ عدة أيام، إلى 52 شخصا.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن رئيس منظمة الطب العدلي، أحمد شجاعي، في تصريح خاص حول عدد الوفيات الناجمة عن السيول الأخيرة والحوادث المرتبطة بها والتي حصلت إثر الأمطار الغزيرة الهاطلة خلال الأسبوعين الماضيين في البلاد، القول: "بلغ عدد الضحايا جراء السيول الأخيرة منذ 20 مارس، آذار الماضي وحتى الليلة الماضية 52 شخصا".

وأضاف: "لقد تم تحديد هويات جميع الضحايا الـ 52 ، وقد سقط اليوم عدد من الضحايا أيضا ويتم حاليا نقل جثامين الضحايا الجدد إلى دائرة الطب العدلي".

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وكانت السلطات الإيرانية قد أمرت، أمس الثلاثاء، بإخلاء 70 قرية في إقليم خوزستان الغني بالنفط.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن محافظ خوزستان، سوش عدنان قاضي، القول إن القرى تقع بالقرب من نهري الدز والكرخية.

وأعلنت إيران أنه تم إيواء نحو 6 آلاف من المنكوبين من جراء الفيضانات في محافظة خوزستان في مخيمات الهلال الأحمر، خلال الأيام الماضية.