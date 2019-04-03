كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 25 مليون دولار مكافأة لمن يبلغ عن مكان البغدادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصد التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة مكافأة قدرها 25 مليون دولار لمن يبلغ عن مكان زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي.

وألقت طائرات التحالف الدولي، منشورات على مدينة الرمادي العراقية دعت فيها إلى الإبلاغ عن البغدادي، مقابل 25 مليون دولار.

وقال مصدر في قيادة شرطة مدينة الرمادي العراقية، إن طائرات التحالف الدولي ألقت مساء أمس الثلاثاء، على مدينة الرمادي منشورات حثت فيها الأهالي على الإبلاغ عن البغدادي.

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ولفتت الرسالة التي أسقطتها الطائرات الأربعاء نظر سكان مدينة الرمادي إلى أن الوسيلة الوحيدة للانتقام من البغدادي وما تسبب به، هي المعلومات التي يمكن تقديمها للوصول إليه عبر الاتصال أو إرسال رسالة واتس آب على رقمين تضمنتهما الرسالة.

وجاء في المنشورات، "قائد داعش ومقاتلوه سرقوا أرضكم وقتلوا أهلكم، وهو الآن مختبئ بأمان بعيداً عن الموت والدمار الذي زرعه، وبمعلوماتك تستطيع أن تنتقم منه ومن دماره".

وذكرت وسائل إعلامية في وقت سابق أن زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي غير موجود في العراق ويتواجد في البادية السورية، فيما أكد التحالف الدولي أنه لا يعرف مكانه على الإطلاق.