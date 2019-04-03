كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمن الروسي يصفّي داعشيين في القوقاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صفّى جهاز الأمن الفدرالي اثنين من الإرهابيين الموالين لتنظيم داعش الإرهابي بعملية أمنية خاصة في جمهورية قبردينو بلقاريا الروسية.

وقال مصدر في لجنة مكافحة الإرهاب: "نتيجة مواجهة مسلحة مباشرة، تم قتل اثنين من المتطرفين ويجري في الوقت الراهن تحديد هويتهما"، مشيرا إلى أن التحقيق الأولي يفيد بأنهما كانا على علاقة مع تنظيم داعش.

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وأضاف أن المواجهة وقعت الليلة الماضية على طريق السيارات بلاغوفيشنسك بروخلادنويه في الجمهورية المذكورة.

وتابع: "حاول رجال الأمن توقيف سيارة ركاب كان يستقلها مشبوهان بالهجوم على الشرطة في وقت سابق، لكنهما رفضا الانصياع للأوامر وفتحا النار على الشرطة محاولين الفرار، ليلقيا مصرعهما برصاص الأمن والشرطة الجوابي".

وفي محل إقامة أحد القتيلين، عثر رجال الأمن على قبو سري مجهز للمعيشة، والتواري عن عيون الأمن إذا اقتضت حاجة الإرهاب ذلك.