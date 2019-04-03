كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليونان ومقدونيا الشمالية يؤسسان شراكة استراتيجية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وكالة أنباء مقدونيا الإخبارية "AMNA"، أن الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتعاون بين اليونان ومقدونيا الشمالية، والذي عُقد في سكوبيه بعد اجتماع رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس ونظيره المقدوني، زوران زاييف، يمثل بداية التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وحسب الوكالة، قالت مصادر دبلوماسية: "نحن لا نتحدث فقط عن الزيارة الرسمية الأولى لرئيس الوزراء اليوناني إلى سكوبيه، ولكن عن الزيارة الأولى، التي رافقها إقامة شراكة استراتيجية مع مقدونيا الشمالية، وبالتالي، حصلت اليونان على حليف إستراتيجي آخر في المنطقة، ولذلك تحدث السيد تسيبراس عن العلاقات الإستراتيجية طويلة الأجل بين البلدين".

ووفقًا للمصادر، فإن إقامة روابط مباشرة بين جميع وزارات البلدين سيساعد على تحسين السيطرة على تنفيذ اتفاق بريسبا بشأن تغيير اسم مقدونيا.

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وقالت المصادر الدبلوماسية، إنه خلال اجتماع المجلس الأعلى للتعاون، أشار رئيس الوزراء اليوناني إلى جميع مستويات الرقابة ومراقبة اتفاقية بريسبا.

أسس الطرفان، أيضًا، لجنة معنية بالكتب المدرسية والخرائط، والتي قررت إزالة العناصر المزعومة من المذهب المقدوني من المناهج الدراسية وإدراج موضوع المملكة المقدونية القديمة لنص عن اليونان القديمة.

قررت أثينا وسكوبي، أيضًا، إنشاء لجنة للعلامات التجارية في منتصف شهر مايو. وستراقب هيئة أخرى - اللجنة الاقتصادية المشتركة - تنفيذ اتفاق بريسبا، حيث يمثل الجانب اليوناني نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد يانيس دراجاساكيس.

وأضافت المصادر، أن "تسيبراس"، أعرب أيضًا عن دعمه لعرض شمال مقدونيا للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي.