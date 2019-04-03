ماي تجتمع مع زعيم المعارضة لمحاولة كسر جمود الخروج من الاتحاد الأوروبي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيسة الوزراء البريطانية البريطانية تيريزا ماي

تجتمع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مع زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين اليوم الأربعاء في محاولة للتوصل لحل وسط فيما يتعلق باتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وبعد رفض البرلمان لاتفاقها للانسحاب من الاتحاد ثلاث مرات وانقسام حزبها المحافظين حول الأمر، قالت ماي أمس الثلاثاء إنها ستتواصل مع كوربين في محاولة لكسر الجمود القائم.

وقالت إنها ستسعى لتأجيل موعد الخروج مرة أخرى بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن العملية مع كوربين، وهي محاولة أخيرة لكسر الجمود حول عملية الخروج التي أغضبت الكثيرين في حزبها.

وكان من المفترض أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة الماضي، لكن بعد مرور ثلاث سنوات على تأييد البريطانيين لانسحاب البلاد من الاتحاد في استفتاء ما زال من غير الواضح كيف ومتى بل وما إذا كان هذا سيحدث.

وقال ستيفن باركلي وزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي في بريطانيا إن ماي لن تضع شروطا مسبقة عندما تبدأ محادثاتها مع كوربين.

وأضاف قائلا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "نحن لا نضع شروطا مسبقة، لكن هذا أيضا ليس شيكا على بياض".

وقال روبين ووكر وزير الدولة البريطاني لشؤون الخروج من الاتحاد لشبكة سكاي نيوز "ما نحتاج إلى التفكير فيه حاليا هو هل هناك طريق متفق عليه للمضي قدما يمكنهما سلوكه للوفاء بوعودهما".

وعلى الجانب المقابل، قالت ريبيكا لونج بيلي النائبة البارزة في حزب العمال اليوم الأربعاء إن حزبها لن يستبعد أي موضوعات خلال المحادثات بين كوربين وماي.

وقالت لونج بيلي وهي المتحدثة باسم الحزب للشؤون الاقتصادية "يجب أن نجد أرضية مشتركة الآن ويجب أن نجدها بسرعة كبيرة جدا جدا، ولهذا السبب كان جيريمي شديد الوضوح إزاء عدم وضع أي قيود وإزاء إبداء عقلية متفتحة جدا".

لكن زميلها النائب بن برادشو قال إن عرض ماي لإجراء محادثات مع كوربين فخ.

وقال على تويتر "اعتقدت للحظات الليلة الماضية أن عرض ماي قد يكون خالصا". وأضاف "بعد سماع باركلي علي (بي.بي.سي) بات من الواضح أنه فخ مصمم لتمرير اتفاق ماي المروع من خلاله، ويمكن للبعض الوقوع فيه، لكن يتعين على حزب العمال ألا يقع فيه".

وقال أوليفر ليتوين النائب في حزب المحافظين الذي تقوده ماي إن كوربين شخص يمكن الوثوق فيه للعمل مع رئيسة الوزراء بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقال ليتوين الذي كان وراء سلسلة من التصويتات على بدائل لاتفاق الخروج الذي أعدته ماي، لإذاعة (بي.بي.سي) "أعتقد أنه شخص يمكننا العمل معه".

وأضاف "إذا تمكنا من إيجاد أرضية مشتركة بطريقة تفي بنتائج الاستفتاء وتحافظ على الوظائف والأمن وتحافظ على الاتحاد، فسيكون أمامنا طريق للمضي قدما، وعندما ننظر إليه مستقبلا سنكون فخورين بالمضي فيه".

من جهة أخرى دعا نائب محافظ مؤيد للخروج من الاتحاد ماي إلى الاستقالة فورا.

وقال آندرو بريدجن لشبكة سكاي نيوز اليوم الأربعاء "هي تحتاج إلى النظر مليا في المرآة، ومن أجل صالح بلدنا وديمقراطيتنا وحزب المحافظين ينبغي أن ترحل الآن".