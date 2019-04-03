محافظة القاهرة تخلى عقارين من السكان بعد انفجار بسبب تسريب غاز

كتب سيد الخلفاوى

أخلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، منذ قليل، عقارين بحى الزاوية الحمراء، نتيجة انفجار بسبب تسرب غاز فى أحدهما.

واسفر الإنفجار عن تصدع عقارين مجاورين،هما العقار رقم 41 الذى حدث به التسريب، والعقار 43 المجاور له، كما أسفر الإنفجار عن وفاه شخص وإصابة 6 أخرين تم نقلهم لمستشفى معهد ناصر.

من جانبه أوضح اللواء هشام عبد الحميد رئيس حي الزاوية الحمراء أن الانفجار أسفر عن تصدع العقار رقم 41 وسقوط حوائط من الداخل في أول ثلاثة أدوار مشيرا إلى أنه مكون من أرضى به مسجد وأربعة أدوار متكررة ، وكذلك تصدع العقار رقم 43...